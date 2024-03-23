هدوء نسبي بانتخابات نقابة المحامين بالإسماعيلية

واصل المحامين بمحافظة الإسماعيلية، التوافد على مقر التصويت في انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بمقر إجراء الانتخابات بنادي المحامين، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس على مقعد محكمة الاستئناف بالإسماعيلية ١٠ مرشحين وهم احمد العدوي والسيد حسن ورشا ابو المكارم وسميرة الهرش وحسني العرايشي وسعيد حسن وكحلاوي الشريف ولطفي ابوريه ومجدي سخي ومحمد نصر.



ويوجد بمحافظة الإسماعيلية 7 لجان، بمقر بإجمالي من لهم حق التصويت 3561 عضوًا، للجان "بندر الإسماعيلية، وأول الإسماعيلية، وثانٍ الإسماعيلية، وثالث الإسماعيلية، ومركز الإسماعيلية، والقنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد، والتل الكبير".

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.