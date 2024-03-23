زاخاروفا: روسيا تدعم كل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن مكافحة الإرهاب العالمي يجب أن تظل محور اهتمام جميع القوى في المجتمع الدولي، من هو بأن روسيا تدعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

وجاء في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس" بالقرب من موسكو: "بلادنا تدعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي، وتدينه بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت أعمال إرهابية".



وأشارت زاخاروفا إلى أن "قتل المدنيين عمداً لتحقيق أي أهداف أمر غير مقبول، ويجب أن تظل مكافحة هذا الشر محور اهتمام جميع القوى السليمة في المجتمع الدولي".

وتابعت: "نعرب عن خالص امتناننا لكل من لم يبقوا غير مباليين في مواجهة المأساة".

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك.