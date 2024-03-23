وزير الرياضة يصل غانا لحضور ختام دورة الألعاب الأفريقية واستلام راية نسخة 2027

وصل إلى غانا اليوم السبت الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية التى انطلقت بمدينة أكرا فى الثامن من مارس الماضي



كان فى استقبال وزير الرياضة سفير مصر فى غانا ايمن الدسوقي واللواء احمد ناصر رئيس الاتحادات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس البعثة المصرية المشاركة بدورة الالعاب الأفريقية فى غانا.

وس يتواجد وزير الرياضة مع البعثة المصرية لدعمها بعد تحقيقها للعديد من النتائج المتميزةوتصدرها للترتيب العام لمنافسات البطولة ، واستلام راية استضافة مصر لمنافسات النسخة الرابعة عشر من البطولة المقرر إقامتها 2027.



وحققت البعثة المصرية الى الان وقبل ختام المنافسات نتائج متميزة باحتلالها قمة الترتيب برصيد "188" ميدالية متنوعة موزعة كالتالى :

" 100ميدالية ذهبية ، 45 ميدالية فضية، 42 ميدالية برونزية " .

واثني وزير الرياضة على النتائج المميزة التى حققتها المنتخبات المصرية فى تلك الدورة وذلك على الرغم من ان البعثة هى الاقل من حيث عدد المشاركين فى البطولة الحالية عن الدورات السابقة الا اننا نقترب وبشدة من تحقيق رقم قياسي جديد وتاريخي للرياضة المصرية على مدار الدورات الافريقية السابقة ، وارجع الدكتور اشرف صبحي هذا الاداء الى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين المصريين والذي يتواكب مع عهده تحقيق الرياضة المصرية للعديد من الانجازات الرياضية الغير مسبوقة على مستوي المنتخبات القومية والفرق بجميع الألعاب الرياضية .

وعن تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية القادمة عام 2027 , أكد الدكتور اشرف صبحي على الريادة للرياضة المصرية بافريقيا ، مضيفا اننا أصبح لدينا من الخبرات فى تنظيم البطولات العالمية والقارية التى تجعلل اي حدث تنظمه مصر دائما ما يخرج بصورة رائعة ، كما اصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية جعلها قبلة لاستضافة كبري الاحداث القارية والعالمية على المستوي الرياضي.

وتشارك البعثة المصرية بعدد أقل عن الدورات السابقة ورغم ذلك يمتلك أبطال مصر فرصة ذهبية وكبيرة لتحطيم العدد القياسي لمصر للميداليات الذهبية المحققة والتى بلغ أكبر عدد لها فى البطولة السابقة بالمغرب 2019 عندما احرز ابطالنا عدد "102" ميدالية ذهبية وهو الرقم الذي أقتربت كثيرا البعثة المصرية بمشاركتها فى النسخة الحالية من تحطيمة حيث استطاع ابطال مصر من تحقيق "99" ميدالية ذهبية وباقي هناك العديد من المنافسات النهائية والتى من المتوقع تتويج مصر بميداليات ذهبية جديدة تزيد من رصيد مصر وتحطيم الرقم القياسي بتاريخ الدورات الافريقية والمسجل ايضا بأسم مصر .

وتشارك مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.

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