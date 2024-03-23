اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تعلن اكتمال النصاب القانونى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور تجاوز ال ٣ آلاف عضو .

وقال المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ان النصاب القانوني اكتمل لصحة انعقاد الجمعية العمومية.

واضاف عبد المعطي في بيان له أنه لا توجد أي مخالفات أو معوقات لاحقت العملية الانتخابية التي بدأت في موعدها بشكل سلس.

وأشار إلى أن فرز أوراق الاقتراع سوف يتم بعد انتهاء التصويت في حضور المناديب عن المرشحين، لكن لن يتم تسليمهم محاضر رسمية من الفرز بل سوف ترسلها اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة في كل محافظة ثم إلى اللجنة المركزية في النقابة العامة، حتى الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق والبت في أي شكاوى وبعدها سيتم إعلان تحديد مؤتمر صحفي لاعلان النتيجة الرسمية.

ومن المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية عقب انتهاء جميع الحضور من التصويت بجميع محافظات الجمهورية

كانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحا، هم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبد السلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة، من المنافسة.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.