سيدات التنس يحصدن ذهبية الفرق فى دورة الألعاب الأفريقية

حصد منتخب مصر الوطنى للتنس للسيدات الميدالية الذهبية ولقب منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

تمكن منتخب سيدات الذهب المكون من ساندرا سمير ولميس الحسين وميرنا رفعت وتحت قيادة المدربة علا ابو ذكرى من التغلب فى المباراة النهائية على نظيره نيجيريا لتحقق السيدات الميدالية الذهبية الثانية للتنس فى دورة الالعاب الأفريقية .

وسبق للثنائى ساندرا سمير وميرنا رفعت الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات زوجى السيدات فيما حققت لميس الحسين فضية الفردى.

وواصلت البعثة الرياضية المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشرة بالعاصمة الغانية أكرا تفوقها وتصدرها لترتيب منافسات فى مختلف الألعاب برصيد 190 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 101 ميدالية ذهبية و 46 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية.