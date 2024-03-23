عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات التنس يحصدن ذهبية الفرق فى دورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

حصد منتخب مصر الوطنى للتنس للسيدات الميدالية الذهبية ولقب منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

تمكن منتخب سيدات الذهب المكون من  ساندرا سمير ولميس الحسين وميرنا رفعت وتحت قيادة المدربة علا ابو ذكرى من التغلب فى المباراة النهائية على نظيره نيجيريا لتحقق السيدات الميدالية الذهبية الثانية للتنس فى دورة الالعاب الأفريقية .

وسبق للثنائى ساندرا سمير وميرنا رفعت الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات زوجى السيدات فيما حققت لميس الحسين فضية الفردى.

وواصلت البعثة الرياضية المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشرة بالعاصمة الغانية أكرا تفوقها وتصدرها لترتيب منافسات فى مختلف الألعاب برصيد 190 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 101 ميدالية ذهبية و 46 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

ترشيحاتنا

محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

شاهد.. مشادات وخناقات خلال انتخابات المحامين

3 طوابق والأدخنة وصلت السماء .. التحريات تكشف تفاصيل حريق باخرة الجيزة

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية

إعلام إسرائيلي: مصر رفضت كل مقترحات واشنطن حول عملية عسكرية في رفح

حسام حسن: الفوز يأتي من الروح الموجودة داخل غرفة الملابس .. وجاهزون للنهائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ