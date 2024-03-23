وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر للكرة الطائرة قبل خوض المباراة النهائية أمام كينيا

عقب وصوله غانا ....

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب وصوله الى غانا بالتوجه على الفور الى ملعب المباراة النهائية للمنتخب المصري للكرة الطائرة والتى يخوضها منتخبنا القومي امام منتخب كينيا .



وتحدث وزير الرياضة مع اللاعبين وطالبهم بالتتويج بالذهبية لزيادة رصيد مصر من الميداليات وتحقيق رقم قياسي جديد فى تاريخ دورات الألعاب الأفريقية بعد الوصول للميدالية رقم "101" واثني وزير الرياضة على منتخب السيدات للكرة الطائرة والذي استطاع ان يحصد ذهبية السيدات بعد فوزه فى المباراة النهائية على نظيره التونسي .

كما اشاد "صبحي " بالمنتخب المصري للسيدات التنس والذي استطاع ايضا حسم الميدالية الذهبية.

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