عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب وصوله غانا ....

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر للكرة الطائرة قبل خوض المباراة النهائية أمام كينيا

صدى البلد

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب وصوله الى غانا بالتوجه على الفور الى ملعب المباراة النهائية للمنتخب المصري للكرة الطائرة والتى يخوضها منتخبنا القومي امام منتخب كينيا .


وتحدث وزير الرياضة مع اللاعبين وطالبهم بالتتويج بالذهبية لزيادة رصيد مصر من الميداليات وتحقيق رقم قياسي جديد فى تاريخ دورات الألعاب الأفريقية بعد الوصول للميدالية رقم "101" واثني وزير الرياضة على منتخب السيدات للكرة الطائرة والذي استطاع ان يحصد ذهبية السيدات بعد فوزه فى المباراة النهائية على نظيره التونسي .

كما اشاد "صبحي " بالمنتخب المصري للسيدات التنس والذي استطاع ايضا حسم الميدالية الذهبية.

07e2af00-4ee9-4cfe-844d-8d72aacb5267
07e2af00-4ee9-4cfe-844d-8d72aacb5267
486fd7e6-9db9-49e4-a6ee-af54fb49bdae (1)
486fd7e6-9db9-49e4-a6ee-af54fb49bdae (1)
3b111a9d-94b8-4fb0-9fb0-071dfe69a763
3b111a9d-94b8-4fb0-9fb0-071dfe69a763
486fd7e6-9db9-49e4-a6ee-af54fb49bdae
486fd7e6-9db9-49e4-a6ee-af54fb49bdae

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

ترشيحاتنا

لمتابعة عمليات الإخماد.. مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق باخرة النيل السياحي

تظاهرات في العديد من مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار الحرب على غزة

محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

شاهد.. مشادات وخناقات خلال انتخابات المحامين

3 طوابق والأدخنة وصلت السماء .. التحريات تكشف تفاصيل حريق باخرة الجيزة

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ