حسام حسن: الفوز يأتي من الروح الموجودة داخل غرفة الملابس .. وجاهزون للنهائي

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه سعيد بالفوز الذي تحقق أمام نيوزيلندا و إسعاد الجماهير التي كانت حاضرة في حفل افتتاح استاد مصر بالعاصمة الإدارية وافتتاح بطولة كأس مصر ، وأنه بشكر الدولة المصرية على هذا الصرح والاستاد العظيم الذي يشرف الكرة المصرية .

أضاف حسام حسن أنه تمسك بالمشاركة في البطولة الحالية على الرغم من توليه المهمة قبلها بفترة قصيرة والهدف كان الاستعداد لمباريات شهر يونيو أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ، و أيضا الانسجام وتعود اللاعبين على طرق اللعب ، مؤكدا أن مباراة نيوزيلندا كانت تجربة قوية حيث أن نيوزيلندا منتخب قوي و منظم ويلعب كرة أوروبية و يمتلك لاعبيه قدرات بدنية عالية ، ولكن لاعبو المنتخب كانوا رجال و ظهروا بمستوى جيد و نجحوا في تحقيق الفوز ، على الرغم من الفترة القصيرة لي مع اللاعبين في أول معسكر لي والقادم سيكون افضل .

وجه المدير الفني للمنتخب الشكر لجميع اللاعبين علي روحهم خلال اللقاء بداية من الاحتياطيين أو من كانوا خارج القائمة و الالتزام من اللاعبين الكبار المتواجدين علي الدكة وهذه هي الروح المطلوبة وأن الفوز يأتي من غرفة الملابس و الروح الموجودة بها .

وقال حسام حسن إن مباراة النهائي ستكون قوية وصعبة وينتظر الفائز من منتخبي تونس و كرواتيا وبدأ التجهيز من الآن للمباراة النهائية ويلعب دائما للفوز وتحقيق نتائج ايجابية.