عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينما يتم تدمير غزة..إسرائيل تنهي حياة مئات الأطفال في الضفة دون عقاب

صدى البلد

في رواية مروعة عن تصاعد العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تسلط الصحفية أروى مهداوي الضوء على الاتجاه المقلق المتمثل في استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة ضد الأطفال في الضفة الغربية. يرسم مقال المهداوي، الذي نشر في صحيفة الجارديان، صورة مروعة لعواقب الصراع المستمر على حياة الأبرياء.

تبدأ المهداوي بتسليط الضوء على الحالة المأساوية لرامي الحلحولي، وهو صبي فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا قُتل برصاص شرطة الحدود الإسرائيلية أثناء إشعال الألعاب النارية للاحتفال بشهر رمضان. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على وجود أي تهديد يشكله الطفل، بررت السلطات الإسرائيلية إطلاق النار، مما أثار غضبًا وإدانة من جماعات حقوق الإنسان.

ويسلط المقال الضوء على النمط الأوسع للعنف ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 قاصر منذ أكتوبر. وتستشهد المهداوي بمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي تشير إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب المحيطة بمثل هذه الحوادث، حيث لا تؤدي التحقيقات في كثير من الأحيان إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وبالاعتماد على التجارب الشخصية وتحليلات الخبراء، تتحدى المهداوي القراء لمواجهة الحقائق القاسية التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. ومن عنف المستوطنين إلى القمع المنهجي، تؤكد على التأثير العميق للسياسات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، وتحث على مزيد من الاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي.

إن رواية المهداوي المؤثرة بمثابة تذكير قوي بالتكلفة الإنسانية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحاجة الملحة إلى تدخل هادف لحماية الفئات السكانية الضعيفة، وخاصة الأطفال. ومع استمرار العنف، يدعو مقالها إلى تجديد الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع ودعم حقوق جميع الأفراد المتضررين من عواقبه المدمرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو وصور

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيهود باراك: على إسرائيل أن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية «المحدثة» إلى غزة

السيسي وآل نهيان يدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة وتفعيل حل الدولتين

كنت مطلوبة من الرجالة..انتصار تتحدث عن علاقتها مع الحب

السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

لأول مرة يهرب الجناة.. هل نفذ داعش فعلا هجوم موسكو؟

كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ