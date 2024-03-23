بينما يتم تدمير غزة..إسرائيل تنهي حياة مئات الأطفال في الضفة دون عقاب

في رواية مروعة عن تصاعد العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تسلط الصحفية أروى مهداوي الضوء على الاتجاه المقلق المتمثل في استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة ضد الأطفال في الضفة الغربية. يرسم مقال المهداوي، الذي نشر في صحيفة الجارديان، صورة مروعة لعواقب الصراع المستمر على حياة الأبرياء.

تبدأ المهداوي بتسليط الضوء على الحالة المأساوية لرامي الحلحولي، وهو صبي فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا قُتل برصاص شرطة الحدود الإسرائيلية أثناء إشعال الألعاب النارية للاحتفال بشهر رمضان. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على وجود أي تهديد يشكله الطفل، بررت السلطات الإسرائيلية إطلاق النار، مما أثار غضبًا وإدانة من جماعات حقوق الإنسان.

ويسلط المقال الضوء على النمط الأوسع للعنف ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 قاصر منذ أكتوبر. وتستشهد المهداوي بمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي تشير إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب المحيطة بمثل هذه الحوادث، حيث لا تؤدي التحقيقات في كثير من الأحيان إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وبالاعتماد على التجارب الشخصية وتحليلات الخبراء، تتحدى المهداوي القراء لمواجهة الحقائق القاسية التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. ومن عنف المستوطنين إلى القمع المنهجي، تؤكد على التأثير العميق للسياسات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، وتحث على مزيد من الاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي.

إن رواية المهداوي المؤثرة بمثابة تذكير قوي بالتكلفة الإنسانية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحاجة الملحة إلى تدخل هادف لحماية الفئات السكانية الضعيفة، وخاصة الأطفال. ومع استمرار العنف، يدعو مقالها إلى تجديد الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع ودعم حقوق جميع الأفراد المتضررين من عواقبه المدمرة.