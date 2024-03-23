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رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بكل مخرجاته

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب الؤتمر

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر  مناقشة مجلس الوزراء تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة  تؤكد  إهتمام القيادة السياسية بكل مخرجات الحوار الوطنى  لبناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوى لها لتصبح مصر فى الموقع الذى نحلم به جميعا. 

وأشار مرشد – في تصريحات اليوم -  إلى أهمية  استعراض رئيس الوزراء لتقرير المتابعه الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطنى وتشكيل لجنة تنسيقية من الجهاز التنفيذى ومجلس الوزراء والقائمين على الحوار الوطنى لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى واستعراض ما تم من إنجاز فى هذا المجال واليه تحقيق التوصيات والمخرجات ولا سيما فى بعض الأمور التى كانت محور الحديث والعديد من المطالبات فى الحوار الوطنى وخارج الحوار الوطنى مثل الإهتمام بملف المجالس المحلية والإهتمام بالتوجيه لمجلس النواب للإنتهاء من القانون بالشكل الأمثل وأيضا تجهيز وتدريب وإعداد الكوادر من الموظفين بأحدث التقنية وبالرقمنة للعمل فى المرحلة القادمة من عودة المجالس المحلية

ونوه مرشد إلى الاهتمام والتجهيز والإعداد للبدء فى مرحلة الإهتمام والتفعيل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب وضع آليات تنفيذية للإسراع من وتيرة إنتشار التأمين الصحى الشامل بمصر والإستعانة ببيوت خبره كبيرة فى هذا المجال ومشاركة وزارة الاتصالات فى هذا تمهيدا للتوسع فى مجال التأمين الصحى الشامل ليشمل مصر كلها وأيضا الإهتمام بالرعاية الصحية الأولية وانتشارها والإستفادة من الخبرة الدولية فى هذا ، مؤكدا أن هذه كانت أهم توصيات الحوار الوطنى فى مجال الصحة والذى شاركت فيه ورأيت بنفسي مدى الإهتمام بهذا الملف وجدية الحكومة فى التعامل معه .

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر  إلى أن هناك  مؤشراً ايجابياً لإهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطنى ومخرجاته والذى لمسناه أيضا فى التعليم والبدء فى وضع اليه لتوحيد الإستراتيجيات التعليمية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب ومدى أهميتها وايضاً الإهتمام بملف المناهج التعليمية ووضع الخطة التنفيذية لتطوير المناهج والأساليب التعليمية .

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