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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الإفريقي للرياضات الإلكترونية يعلن تنظيم مسابقات استعراضية اليوم

الالعاب الاليكترونية
الالعاب الاليكترونية

أعلن الاتحاد الإفريقى للرياضات الإلكترونية تنظيم مسابقاته الاستعراضية مساء اليوم، ويسبقها انعقاد جلسة الرد على التساؤلات من جانب اللجنة الفنية لتصفيات النهائيات بدورة ( غانا 2023 ) المقامة فى مدينة ( أكرا ) .

وأشار رئيس البعثة المصرية للرياضات الإلكترونية، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبصفته رئيس الاتحاد الأفريقي أن تنظم المسابقات الاستعراضية لهذه الرياضة الجديدة وفقا لاشتراطات اللجنة المنظمة لدورات الألعاب القارية، تمهيدا لأن تكون ضمن الألعاب الأساسية فى الدورات المستقبلية وكتابة مرحلة جديدة لهذه الرياضة التى جذبت المليارات من الممارسين لها من الشباب حول العآلم وبصور متعددة للممارسة، مما استدعى تنظيم المسابقات المحلية والقارية والعالمية.

يأتى هذا لاستيعاب الشغف بصورةً ايجابية وتحويلها الى طاقة إبداعية لصالح الشباب والأجيال الجديدة والتى تقوم عليها صناعة تخطت مئات المليارات من الدولارات واصبح لها تاثير واضح ومتنامي يجعل دول العالم مهتمة بهذه الرياضة، وقيادة وريادة مصر الافريقية يفرض السعى والعمل ان تكون ضمن دورة الألعاب الأفريقية وهو الإنجاز القارى الثاني عالميا بعد اسيا، ولتكون أساسية ضمن دورة الألعاب الافريقية الرابعة عشرة فى القاهرة ٢٠٢٧ والتى فاز الملف المصرى بتنظيمها.

أكد شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصري والآمين العام للاتحاد الأفريقي ان دعم وزارة الرياضة المصرية بقياد الدكتور اشرف صبحى لملف الرياضة الالكترونية إفريقيا ليس غريباً على استمرار الريادة المصرية فى كافة المجالات، وتؤكد فى خطوة جديدة على قيادة هذه الرياضة الجديدة عالمياً بخطوة لم يسبقها عالمياً سوى قارة اسيا فى دورة ( هانجتشو الصينية للألعاب الاسيوية عام ٢٠٢٢) وتكون بافريقيا دورة ( أكرا ٢٠٢٣ ) لتكون القارة الثانية بعد آسيا التى تقود هذه الرياضة عالميا .

وأشار المسؤول عن اللجنة الفنية ان انعقاد الاجتماع للرد على الاستفسارات الخاصة بمشاركة اللاعبين وتوفير الوقت المناسب للاعبين فى التدريبات بالصالة التى وقع الاختيار عليها ، وتلبىة المتطلبات الفنية والاجهزة ، خاصة وأنها المرة الاولى لتنظيم التصفيات فى دورة ألعاب افريقية وتتم بصورة إستعراضية، حيث طالب العديد من بعثات الدول المشاركة فى الحدث من خلال لاعبيين متواجدين غانا ضمن فرق اللعبات المشاركة بالدورة .

ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة على إستيعاب رغبات المشاركة بزيادة يوم للممارسات والمشاركات من جانب مختلف الوفود وفى مقر إقامة البعثات بالقرية الاولمبية، وتم مراجعة الأجهزة وأدوات اللعب وأماكن تواجد اللاعبين والأجهزة الفنية وذلك بدعم الاتحاد الغانى للرياضات الالكترونية برئاسة " أجور بوميكبو " رئيس الاتحاد الغانى الذى قدم الأمور الاستشارية وقام بزيارة اللجنة الفنية لتفقد الاماكن المرشحة لإقامة النهائيات.

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