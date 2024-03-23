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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ ندي مدني بالتأهل إلي أوليمبياد باريس في المصارعة النسائية

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل ندي مدني إلي أوليمبياد باريس في المصارعة النسائية.

تأهلت ندى مدني في وزن -50 كجم بعد فوزها علي اللاعبة النيجيرية 5:7، وذلك عقب انتهاء منافسات المصارعة النسائية للمنتخب المصري بالتصفيات الأفرو - أوقيانوسية للمصارعة المؤهلة للألعاب الأوليمبية باريس 2024 بمحافظة الإسكندرية (22-24 مارس).


قال وزير الشباب والرياضة: "نسير وفق خطط علمية ومنهجية، وهناك تناغم وتوافق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية، وهو ساعد على توفير مناخ رياضي جيد لابطالنا الرياضيين لتحقيق مزيد من الإنجازات والانتصارات للرياضة المصرية".

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