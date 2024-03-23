المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن توثيق عدة إفادات متطابقة تؤكد تورط جيش الاحتلال في استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية وتعريضهم لخطر يهدد حياتهم، بهدف تأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة ومحيطه.

وجاء في بيان المرصد الأورومتوسطي أن الإفادات التي جمعها تظهر استخدام قوات الاحتلال مدنيين من المرضى والنازحين داخل المجمع الطبي كدروع بشرية سواء لتحصين عملياتها العسكرية داخل المستشفى، أو لتشكيل ساتر خلف قواتها وآلياتها العسكرية، أو حتى إرسالهم تحت التهديد إلى منازل وبنايات سكنية في محيط المجمع الطبي لطلب إخلائها، وهذا قبل اقتحامها من قبل جيش الاحتلال.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير أحكاما مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استشهاد 5 من المرضى المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بمجمع الشفاء الطبي.