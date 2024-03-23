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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشادة دولية بتنظيم مصر بطولة كأس العالم للمياه المفتوحة

صدى البلد

شهدت تنظيم مصر بطولة كأس العالم للمياة المفتوحة، إشادة دولية كبيرة بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولة التي اقيمت في الغردقة.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق نتائج جيدة في البطولة التي نظمت تحت إشراف الاتحاد المصري للسباحة

وعلى مستوى السيدات شهدت بطولة كأس العالم للمياه المفتوحة تفوق وسيطرة مصرية من مرحلة الناشئين والتي جاءت كالتالي:

المركز الأول: السباحة لميس السكري - مصر 
المركز الثاني: السباحة اروي مالك - مصر 
المركز الثالث: السباحة زينه مدحت - مصر 
المركز الرابع: السباحة نبيله حسن - مصر 
المركز الخامس: السباحة ايزهان اينبكوفا - كازخستان 
المركز السادس: السباحة كنزي حازم - مصر

وتحدث ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصرية، أنه عمل خلال الفترة الماضية على خروج افضل اللاعبين في المراحل السنية من أجل تجهيزهم للمشاركة في البطولات العالمية وتحقيق اكبر استفادتهم منهم في الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز أكثر على اللاعبين الناشئين، والذي يعدوا هما المستقبل للسباحة المصرية في الفترات المقبلة.


وحقق دامينكو اكريزينا من ايطاليا المركز الاول، وحصل السباح جوريجو باللتيريني من ايطاليا على المركز الثاني، بينما دارلو فيرانى على المركز الثالث، وتوجد في  المركز الرابع السباح ماركو اويلفر من فرنسا ، وفي المركز الخامس السباح ديفيد بيتلهم من المجر، في المركز السادس السباح جولس والارت

نتائج مرحلة الناشئين كالتالي:

المركز الأول: السباح بيوتر - بولندا 
المركز الثاني: السباح ماسيوس - برازيل 
المركز الثالث: السباح جوانس - المانيا 
المركز الرابع: السباح باتروز كابلا - بولندا 
المركز الخامس: السباح ليوناس سكريس - اليونان 
المركز السادس السباح كريم ماجد: مصر

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