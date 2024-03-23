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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمم المتحدة : العالم "على حافة الهاوية"بسبب الأرقام القياسية لارتفاع الحرارة

صدى البلد

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم ، من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023، ما يدفع الأرض إلى "حافة الهاوية" معتبراً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت “لإنقاذها “حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشير أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية«حول حال المناخ العالمي إلى أن العالم على حافة الهاوية» حيث يسبب التلوث فوضى مناخية غير مسبوقة، على ما أعلن غوتيريش بمناسبة صدور التقرير.

من جهتها، قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليستي ساولو، في تقرير لها، إن التغير المناخي صار أكثر وضوحاً من أي وقت مضى في العام الماضي، مؤكدة أن العالم يواجه إنذاراً باللون الأحمر»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت ساولو: «إن تغير المناخ يتعلق بما هو أكثر مندرجات الحرارة. فما شهدناه عام 2023، خصوصاً في ظل الدفء غير المسبوق للمحيطات وتراجع الأنهار الجليدية وفقدان الجليد البحري في القطب الجنوبي، هو سبب

وراء القلق بشكل خاص».

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقديراتها الأولية للعام الحالي.

وقد كان المتوسط العالمي لدرجة الحرارة في عام 2023 أعلى بنحو 1.45 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل التصنيع (أي خلال الفترة بين عامي 1850 و1900). أما قبل ذلك، فقد كان عام 2016 هو الأكثر دفئاً، حيث بلغ ارتفاع درجات الحرارة نحو 1.3 درجة.

 

وكانت خدمة «كوبرنيكوس»، المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، قد أشارت إلى ارتفاع درجة الحرارة بواقع 1.48 درجة في عام 2023 وفقا لما ذكرته العربية .

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