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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أغلقت الطريق.. احتجاجات في تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو

صدى البلد

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل مساء السبت، حيث دعا المتظاهرون إلى إجراء انتخابات جديدة واستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشملت الاضطرابات مدنًا مختلفة، بما في ذلك مسيرة مناهضة للحكومة في قيسارية ومسيرة احتجاجية في حيفا.

وحدث تجمع بارز خارج المقر الرسمي لنتنياهو، حيث قامت مجموعة صغيرة من المتظاهرين، بقيادة ماي ألفيني بيري، حفيد حاييم بيري، الذي أسرته حماس، بإغلاق الطريق. ورغم أوامر الشرطة بالعودة إلى الأرصفة، ظل المتظاهرون صامدين.

وتعكس المظاهرات استياء متزايدا بين شرائح السكان الإسرائيليين، غير الراضين عن القيادة السياسية الحالية ويدفعون من أجل التغيير. وتزايدت الدعوات المطالبة باستقالة نتنياهو وسط مزاعم فساد وانتقادات لتعامله مع مختلف القضايا الوطنية.

ومع استمرار التوترات، تجد إسرائيل نفسها على مفترق طرق، وتتصارع مع الخلاف الداخلي وسط تحديات إقليمية أوسع نطاقا. يمكن أن يكون لنتيجة هذه الاحتجاجات آثار كبيرة على المشهد السياسي في البلاد واتجاهها المستقبلي.

 

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