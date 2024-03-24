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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالحليم قنديل: جوتيريش تعرّض لـ«شيطنة» واسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للمرة الثانية التي يقف فيها أمام معبر رفح، وهو إعلان صريح أنه ضد الكيان الإسرائيلي.

وأضاف "قنديل"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أنطونيو جوتيريش تعرض لشيطنة واسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل وصفوه بأنه الناطق باسم حماس.

وأشار إلى أن الموقف العالمي تغير، وأصبح ضد المجازر التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بالشعب الفلسطيني، وهذا يرجع لدور مصر المحوري في التعريف بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وتابع أن جوتيرش، أكد أن هناك موت للضمير العالمي، بل وكشف العجز الذي يسيطر على المجتمع الدولي الذي فشل في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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