أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يسعى لمنافسة LinkedIn.. وأبل تشهد تراجعًا كبيرًا في قيمتها السوقية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "Meta" ميتا اقتنى أحد اليخوت الفاخرة بقيمة بقيمة 300 مليون دولار.

شهدت القيمة السوقية لشركة أبل تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت أسهم الشركة بنسبة 11% هذا العام، في حين ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 14%.

وافق المستثمرون على خطط لطرح منصة التواصل الاجتماعي Truth Social المملوكة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للاكتتاب العام.

اتخذ الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك خطوة أخرى للتنافس مع منصة الوظائف "LinkedIn" لينكد إن المملوكة لشركة مايكروسوفت، حيث أضاف الملياردير ميزة جديدة للبحث عن الوظائف على منصته X.

بدأت شركة شاومي إنتاج هواتفها الذكية والأجهزة الخاصة بها في مصنعها في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي مليون هاتف و 300 ألف جهاز تليفزيون ذكي.

كشفت تقارير أن شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT قد قدمت طلبًا للحصول على علامة تجارية لـ "محرك بحث صوتي" ولإنشاء "مساعدين صوتيين رقميين".