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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يسعى لمنافسة LinkedIn.. وأبل تشهد تراجعًا كبيرًا في قيمتها السوقية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مارك زوكربيرج يقتني يختًا فاخرًا بقيمة 300 مليون دولار 

 

كشفت تقارير أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "Meta" ميتا اقتنى أحد اليخوت الفاخرة بقيمة بقيمة 300 مليون دولار.


أبل تشهد تراجعًا كبيرًا في قيمتها السوقية.. ومايكروسوفت تتفوق 

 

شهدت القيمة السوقية لشركة أبل تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت أسهم الشركة بنسبة 11% هذا العام، في حين ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 14%.  


منصة ترامب «Truth Social» تحقق نحو 3 مليارات دولار بعد طرحها للاكتتاب العام 

 

وافق المستثمرون على خطط لطرح منصة التواصل الاجتماعي Truth Social المملوكة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للاكتتاب العام.


إيلون ماسك يسعى لمنافسة تطبيق الوظائف LinkedIn .. ما القصة ؟ 

 

اتخذ الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك خطوة أخرى للتنافس مع منصة الوظائف "LinkedIn" لينكد إن المملوكة لشركة مايكروسوفت، حيث أضاف الملياردير ميزة جديدة للبحث عن الوظائف على منصته X.


شاومي تبدأ إنتاج أجهزتها من أول مصنع لها في مصر والمنطقة.. تفاصيل 

 

بدأت شركة شاومي إنتاج هواتفها الذكية والأجهزة الخاصة بها في مصنعها في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي مليون هاتف و 300 ألف جهاز تليفزيون ذكي.


تنافس “سيري” و “أليكسا”.. شركة Open AI تقلب الأسواق بهذا الإصدار 

 

كشفت تقارير أن شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT قد قدمت طلبًا للحصول على علامة تجارية لـ "محرك بحث صوتي" ولإنشاء "مساعدين صوتيين رقميين".

 

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