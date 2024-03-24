بركلات الترجيح.. المنتخب الأولمبي يخسر أمام أستراليا ببطولة غرب آسيا

تلقى المنتخب الأولمبي خسارة في مباراته أمام نظيره الأسترالي، بركلات الترجيح 2-1 بعد انتهاء اللقاء على وقع التعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء السبت، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مدينة الأحساء السعودية.

تقدم جيرمن لأستراليا من ضربة الجزاء وتعادل محمد شحاتة لمنتخب مصر، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح.

وسجل للمنتخب من ضربات الترجيح كريم الدبيس، بينما أهدر إبراهيم عادل، وأسامة فيصل وعمر الساعي، وأحمد عيد.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالي: "حراسة المرمى حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس، وخط الوسط: محمود جهاد، محمود صابر، محمد شحاتة، والهجوم: إبراهيم عادل، بلال مظهر، أسامة فيصل".

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات، هي: السعودية، العراق، الإمارات، الأردن من غرب آسيا، بجانب مصر، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند كضيوف.

وبدأ المنتخب الأولمبي مشواره في البطولة بالفوز على الإمارات، بهدف نظيف، في افتتاح مباريات المنتخبين بالبطولة، التي تأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس 2024، بينما تأهل المنتخب الأسترالي، بعد الفوز على العراق، بهدفين لهدف.

ويخوض منتخب مصر مباراة ثالثة في بطولة غرب آسيا، يوم 26 مارس الجاري، على المركز الثالث، حيث تنافست 8 منتخبات في بطولة غرب آسيا الودية، والتي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري، مقسمة على 4 مجموعات، كل مجموعة منتخبين.

ويتم تصعيد الفائز من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، فيما يتأهل الفريقان الفائزان في النهائي، والخاسران في مباراة المركز الثالث، كما يتم إقامة مباريات لتحديد المركز الخامس والسادس والسابع والثامن.

وكانت قرعة أولمبياد باريس 2024 قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: إسبانيا، ووصيف قارة آسيا «لم يتحدد بعد»، وجمهورية الدومينيكان.