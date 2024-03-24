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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«الأهرام»: الدفع بركائز الاستقرار بالشرق الأوسط والتصدي للفوضى أحد محركات سياسة مصر الخارجية

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن الدفع بركائز الاستقرار في الشرق الأوسط والتصدي لحالة الفوضى المتعددة الأبعاد يعد أحد محركات سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأوضحت "الأهرام" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ - أن خطب الرئيس في المناسبات المختلفة تشير بالتأكيد على مفردات بعينها مثل الاستقرار الداخلي، واستقرار الأوطان، وترسيخ استقرار الدولة، واستقرار المنطقة ومحاولة زعزعة استقرار المنطقة وبيئة آمنة ومستقرة وقيمة الأمن والأمان والاستقرار، فضلا عن الزيارات المتعددة التي يقوم بها مسئولون من مناطق جغرافية مختلفة، وكذلك تفاعلات القاهرة مع محيطها الإقليمي.


وقالت الصحيفة: "لعل ذلك تعكسه شواهد مختلفة للتوافق بين التوجه والسلوك الخارجي المصري، ومنها المطالبة بوقف النار في غزة وتدشين الدولة الفلسطينية، وتسوية الصراع السوداني والليبي، ودعم تشكيل الحكومة اللبنانية، وتعزيز أمن منطقة الخليج، ورفع منسوب العلاقات مع العراق والأردن فيما يطلق عليه المشرق الجديد أو الشام الجديد، والانفتاح على دول الجوار غير العربي، والتصدي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة العابرة للحدود الرخوة، ومواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية من إفريقيا الساعية للوصول إلى أوروبا من خلال شبكات إجرام منظم".


وأضافت "تستند مقاربة القاهرة لأن استقرارها يمثل محددا مركزيا لاستقرار الإقليم، وأن استقرار الشرق الأوسط يؤثر في استقرار مصر، بحيث تقوم المقاربة المصرية لتحقيق هذا الاستقرار على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحمايتها من التفكك والانهيار وتدعيم الجيوش النظامية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وتسوية سلمية للصراعات المسلحة وفرملة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية التي تقوم بها أطراف إقليمية، وتجاوز حالة الاستقطاب، والمساهمة بأدوار رئيسية في عمليات إعادة الإعمار والبناء للدول المنهارة أو المتصدعة".


وتابعت "إن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة العربية ككل، التي تشهد في السنوات الماضية حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، مع العمل على تفكيك جمود القضايا المعرقلة للاستقرار الإقليمي، والتي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية إذ إن بقاء هذه القضية، دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما يعني أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف.. لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط".
 

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