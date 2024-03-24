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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الحفاظ على مكانة المرأة وتعظيم دورها أمر تحرص عليه القيادة السياسية

صدى البلد

قالت صحيفة "الجمهورية" إن الحفاظ على مكانة المرأة وتعظيم دورها الوطني وعلى مستوى الأسرة، أمر في غاية الأهمية تحرص القيادة السياسية على تسليط الضوء عليها في كل احتفالية خاصة بالأم المصرية.. كما أنه يجسد هذا الحرص والاهتمام بقرارات عملية على الأرض بهدف الحفاظ على الأسرة المصرية وحماية قيم وهوية الوطن.


وتحت عنوان "حصن الأسرة.. ودرع الأمان"، أضافت "الجمهورية" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد - "مع كل إشراقة شمس، تستحق كل امرأة وفتاة مصرية قبلة على جبينها، فالمرأة المصرية، بحق منبع للعطاء والسند.. في وقت المحن.. صانعة الرجال، وصاحبة أدوار متعددة في النهوض بالمجتمع وصون الأسرة، ودرع الأوطان".


وتابعت: "لم يكن مستغربا، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمها في يوم عيدها.. والتوجيه بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، وتنمية اقتصاد الرعاية بهدف توفير فرص عمل للمرأة إلى جانب تشجيع الاقتصاد الرقمي كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل الشروط والضمانات.. مع الاهتمام بالتدريب التحويلي واستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "ولأنها الملهمة، والباذلة، والصابرة والصامدة.. فقد وجه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن مناصفة".. مؤكدا أن الدولة المصرية لا تألو جهدا لدعم هذه الصناديق والحفاظ على أصولها".
 

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