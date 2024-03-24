استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة تعديات البناء بالعبور

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد، أنه تم تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظراً لسابقة صدور قرارات إلغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.



وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، في بيان، أنه تم سحب واسترداد القطعة رقم ٧٥ محلية ٨ب، والقطعة رقم ٤١ محلية ٨ج بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك ١٩٠٦٧ بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك ١٩٠٦٦ بالحي الرابع، وطالب، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي، مبينا أنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.

