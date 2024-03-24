أمطار على الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة"

تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لأمطار متوسطة تزامنا مع بدء نوة “عوة وبرد العجوزة”.

ولم تتأثر حركة سير المشاه والسيارات، كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.



واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية وشركة الصرف الصحي جميع الاستعدادات؛ للتعامل مع حالة الطقس وتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات للأمطار لإزالتها وتصريفها.



من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، مركز عمليات الميناء والخدمات البحرية بتلقي أي إشارات استغاثة من البواخر والسفن وسرعة الانتقال؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.



في السياق.. عززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها المرورية؛ لعدم تكدس السيارات بالطرق والميادين.



وتتعرض الإسكندرية حاليا إلى نوة "عوة وبرد العجوزة"، والتي تستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح شرقية.

