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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية يستقبل بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بغانا.. اليوم

صدى البلد

يستقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية 2023 التي أقيمت في مدينة أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وحصدت البعثة المصرية 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و47 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية لتؤكد ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب لتحافظ على لقب دورة الألعاب الأفريقية.

وحرص رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في مطار القاهرة الدولي لاستقبال أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية بعد تحطيمهم الأرقام القياسية خلال المنافسات وتصدر الفراعنة الترتيب العام بين الدول المشاركة.

ووجه ياسر إدريس التهنئة إلى البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الأفريقية على النتائج التي تم حصدها مع استمرار تصدر القارة الأفريقية في المنافسات، الأمر الذي يدل على السير في الطريق الصحيح في مجال الرياضة، والذي يتسق مع جميع التطورات التي تشهدها جميع مناحي الحياة في مصر.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فردا بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهي: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.

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