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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 9 سفن .. في حين تم تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و881 شاحنة و29 سيارة. 


وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و332 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع، و 549 شاحنة و8 سيارات.


كما شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة BOS BOUTROS وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية2 بينما استقبل الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و348 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، و اور وسينا ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1463 راكبا بموانئها.

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