التفاصيل الكاملة لإحداث اندماج بالقطاع المصرفي المصري

أعلن بنك ABC مصر عن نجاح اكتمال اندماجه مع بنك بلوم مصر بشكل نهائي، والبدء في مرحلة جديدة من النمو للبنك.

سيُؤدي هذا الاندماج لبنك ABC إلى نمو حصته السوقية في مصر بواقع ثلاثة أضعاف، وسيضم أفضل ما يقدمه البنكان الرائدان تحت كيان مصرفي جديد يوفر تجربة مصرفية فريدة من نوعها لعملائه.

وقال صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “البنك الموحد مستعد الآن للنمو والابتكار وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها. من خلال خبرتنا المشتركة ورؤيتنا المستقبلية، نحن على أتم استعداد لخدمة عملائنا بشكل أفضل”.

ومنذ استكمال الاندماج القانوني في يناير 2023، تمّ البدء بتنفيذ برنامج متكامل ومفصل لإتمام عملية الاندماج الكامل لجميع الأعمال والقطاعات ومراجعة جميع الأنظمة واختبار البنية التحتية التشغيلية لكلا البنكين وذلك سعيًا للحفاظ على أفضل ما يقدمانه، ومن أجل خلق قيمة تنافسية أقوى وتقديم حلول أفضل للعملاء.

جدير بالذكر أن المقر الرئيسي لمجموعة بنك ABC يقع في مملكة البحرين، وتمتلك المجموعة شبكة مصرفية دولية تمتد عبر خمس قارات لتقديم الخدمات البنكية للعملاء سواء الأفراد أو الشركات.