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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال إعداد وجبات الإفطار من "المطبخ الإنساني" للفلسطينيين

تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد الذي يقوم بإعداد وجبات الإفطار للأسر الفلسطينية النازحة بقطاع غزة، وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية مصطفي محمد مصطفي.

وأكد المحافظ ، خلال تفقده اليوم الأحد، قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 16 ألف وجبة إفطار وسحور يوميًا لأبناء قطاع غزة، وإعداد 40 ألف رغيف خبز طازج عن طريق خط إنتاج الخبز بالمركز، فضلًا عن تجهيز السلات الغذائية، وإيصالها إلي النازحين في قطاع غزة، لافتا إلي قيام مؤسسة مصر الخير بإعداد 9 ألاف وجبة إفطار و20 ألف وجبة سحور و40 ألف رغيف خبز يوميا لأهالي القطاع.

ووجه المحافظ الشكر إلى المتطوعين بالهلال الأحمر المصري على الجهود المبذولة في المركز من خلال إنتاج الوجبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، ومختلف الجهود المبذولة لصالح قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى أن مركز الإمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع استراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.

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