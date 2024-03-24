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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين الأحرار يُدين الهجوم الإرهابي على قاعة احتفالات في موسكو

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والإدانة الهجوم الإرهابي الأثيم الذي وقع باستهداف قاعة احتفالات موسيقية في العاصمة الروسية موسكو؛ وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

كافة أسر الضحايا

وأرسل الحزب برقية تعزية ومواساة للسفارة الروسية بالقاهرة، جاء نصها: "نتقدم بأصدق التعازي والمواساة للقيادة الروسية والشعب الصديق وسيادتكم وكافة أسر الضحايا جراء هذا المصاب الأليم؛ مؤكدين تضامننا الكامل مع دولة روسيا الاتحادية الصديقة وتمنياتنا بالشفاء للمصابين".

وأضاف: "أن موقف حزب المصريين الأحرار جزء لا يتجزأ من الموقف المصري الواضح في إدانة تلك الأعمال الإرهابية والمتجردة من أي ملامح إنسانية، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وكافة الأشقاء والأصدقاء من كل سوء".

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