المصريين الأحرار يرحب بزيارة «جوتيريش» للقاهرة ويُشيد بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية

رحب حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بزيارة "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة إلى مصر، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في ظل الأوضاع المتأزمة بقطاع غزة.

وأشاد الحزب في بيان له، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم كافة المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، مؤكداً أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأشار حزب المصريين الأحرار إلى أن اللقاء شهد تطابق المواقف بين مصر والأمم المتحدة بشأن خطورة الموقف في غزة، وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد حزب المصريين الأحرار على دعمه الكامل لحل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.