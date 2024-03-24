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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: توصيات الحوار الوطني نتاج جلسات مستمرة 

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الجهود والتحركات الجادة للحكومة للعمل على خطة تنفيذ للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، تلك المنصة الفريدة التي جاءت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا.

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن توصيات الحوار الوطنى جاءت نتاج جلسات مستمرة تمثل كافة أطياف  المجتمع المصري وتحظي مخرجاته باهتمام رئاسي بالغ ما جعل توجيهاته الصريحة للحكومة للعمل على تنفيذها حتى تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات والمحاور المختلفة لخدمة البلاد والمجتمع.

وأضاف حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، أن مصر امام تجربة هي الأولى من نوعها يتشارك المؤيد والمعارض فى نسج رؤية فى شتى المجالات لتكون أرضية الحوار الخدمة العامة ومصلحة الوطن؛ معربا عن سعادته بأن غالبية المحاور المشار إليها في تقرير المتابعة الثاني الصادر عن مجلس الوزراء يتضمن أطروحات المصريين الأحرار وممثلي الحزب داخل الجلسات.

وأشاد حزب المصريين الأحرار بخطوة تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، للعمل على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، ونادى بضرورة عقد جلسات نوعية للجهات التنفيذية مع ممثلي الكيانات أصحاب الرؤية أو التوصية موضع التنفيذ.

ويؤكد الحزب أن المقترحات العديدة التي شهدتها جلسات الحوار والتوصيات الصادره عنها تمثل زخما عظيماً ويعكس نوعية التشاركية في رسم ملامح الجمهورية الجديدة تحت قيادة رشيدة تعمل على إشراك أصحاب الفكر والرؤية في خارطة واضحة للأجيال القادمة.

ووجه الحزب رسالة تحية وتقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسابق الزمن والظروف لخدمة بلاده بكافة الطرق ويسعى لفتح الابواب أمام جميع الأفكار البناءة والهادفة لخدمة مصر أولا وأخيرا.

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