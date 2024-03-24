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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فاطمة محروس تحرز ذهبية وزن 67 كجم في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

 

توجت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم، خلال منافسات اليوم الأخير من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة حاليا في شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأحرزت فاطمة محروس الميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم بعد رفعها ثقل مقداره 134 كجم.

لترفع مصر رصيدها من الميداليات إلى 19 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات، 6 فضيات، و9 برونزيات كالتالي:

الذهب:
رحاب رضوان وزن 55 كجم
محمد صبحي وزن 88 كجم
صفاء حسن وزن 79 كجم
فاطمة محروس وزن 67 كجم

الفضة:
أميمة عمر وزن 50 كجم
حسن العطار وزن 80 كجم
نوال رمضان وزن 45 كجم
إيناس الجبالي وزن 41 كجم
محمد علي وزن 72 كجم
نادية فكري وزن 86 كجم

البرونز:
شريف عثمان وزن 65 كجم
مظهر تمام وزن 80 كجم
صباح عبدالفتاح وزن 55 كجم
محمود عطية وزن 72 كجم
أمل سليمان وزن 61 كجم
عادل الحوت وزن 59 كجم
أمل حنفي وزن 79 كجم
أماني الدسوقي 86 كجم
محمد السيد وزن 107 كجم

ويشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب .

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:
أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

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