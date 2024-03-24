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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن المنيا: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمطاى

مواد غذائية
مواد غذائية

نظمت جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية لدعم ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى ادقاق المسك وابوان وعباس رحمى، وأولاد الشيخ على وكوم بصل، والبرينسات بمركز مطاى فى محافظة المنيا تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا.

وأكد مدير التضامن الاجتماعي بمركز مطاى شعبان عبدالحكيم، في بيان اليوم "الأحد"، أنه تم تنظيم الاحتفالية في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام قيادات المنيا بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح عبد الحكيم، أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها وأن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي .

من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن توزيع الكراتين جاء لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن إدخال الفرحة في قلوبهم خلال شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز المحافظة .

وأوضح شعبان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، منوها بأن الجمعية تسعي هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل للمستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها .
 

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