حسين لبيب مش هيرحم حد.. شادي عيسى يعلق على مباراة الزمالك وفيوتشر

علق الناقد الرياضي شادي عيسي علي مباراة الزمالك امام فيوتشر في الكونفدرالية .

وكتب عيسي من خلال حسابه الشخصي اكس:" مشكلة الزمالك مع فيوتشر ف الكونفدرالية ..هي إن الزمالك بيواجه فريق مصري عارف كل حاجة عنه وكمان عارف مستواه ف الدوري ..ونتائجه حتى ولو فيوتشر في وضع عادي في جدول الترتيب

‏لكن الزمالك موقفه أصعب ف الدوري خصوصا إن أوسوريو تركه ف وضع مؤسف ف الترتيب ".



وتابع :" ‏ربنا يستر وجوميز حد يفهمه إن هذه المباراة لا تحتاج غير إنك تلعب العادي دون أي افكار جديدة او تكتيكات جديدة ".



وأضاف: "ثم ان اللاعيبة تعرف ان الكابتن حسين لبيب مش هيرحم حد فيهم لو خسر الزمالك البطولة هايشوفوا وش صعب قوي قوي منه ‏اللهم بلغت".