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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات رائعة وتصميم شيك جدا.. أحدث الهواتف الشبابية من Honor في الإمارات

أحدث هواتف شبابية
أحدث هواتف شبابية من Honor في الإمارات..بمواصفات رائعة وتصمي

أطلقت شركة هواوي للتصنيع الهواتف الذكية، على ما يبدو، العمل على الجيل القادم من سلسلة هواتف الأرقام الخاصة بها، وحصل الهاتف على اسم Honor 200 Lite ورقم طراز LLY-NX1 على اعتماد هيئة تنظيم الاتصالات الرقمية (TRDA) في الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد هذا الإدراج على بعض المعلومات الرئيسية، أولاً، يؤكد أن سلسلة Honor القادمة ستُسمى "سلسلة Honor 200" وليس أي اسم آخر بينهما، ثانيًا، من المحتمل أيضًا أن يحتوي خط الإنتاج على طراز "Lite" هذه المرة.

وتألفت سلسلة Honor 100 التي تم إطلاقها في الصين خلال نوفمبر 2023 من طرازين قياسيين وآخر احترافي فقط. ويبدو أن هاتف Honor 200 Lite إضافة جديدة إلى تشكيلة الشركة.

وفي الوقت الحالي، لا يكشف اعتماد هيئة تنظيم الاتصالات الرقمية (TRDA) عن أي مواصفات أخرى حول هاتف Honor 200 Lite. من المرجح أن نتعلم المزيد عن الجهاز وسلسلة Honor 200 بشكل عام في المستقبل.

مواصفات سلسلة Honor 100 

ويتميز كل من هاتفي Honor 100 و 100 Pro بشاشات OLED منحنية بأربعة جوانب، لكنهما يختلفان قليلاً في تصميم الكاميرا الأمامية: يحتوي هاتف Honor 100 على كاميرا واحدة بفتحة على الشاشة بينما يحتوي الإصدار Pro على إعداد مزدوج العدسات على شكل حبة دواء. كما أن وحدات الكاميرا الخلفية مميزة أيضًا.

كلا الهاتفين يقدمان مواصفات شاشة متشابهة: لوحات OLED بحجم 6.7 بوصة (Honor 100) أو 6.78 بوصة (Honor 100 Pro) بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع عالي. يتم التعامل مع الأمان من خلال ماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة.

ويعمل هاتف Honor 100 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، بينما يعمل إصدار Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الأرقى.

ويتميز كلا الهاتفين أيضًا بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التثبيت البصري OIS وعدسة بزاوية عريضة 12 ميجابكسل. يضيف إصدار Pro كاميرا تقريب 32 ميجابكسل للتقريب البصري.

وعلاوة على ذلك، يحتوي كلاهما على بطاريات بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 وات، لكن الإصدار Pro فقط يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 66 وات. وتشمل الميزات الأخرى Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3.

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