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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هبوط حاد في السعر.. اشترِ موبايل Note 11 الخارق بـ7000 جنيه فقط

هبوط حاد في السعر..اشتري
هبوط حاد في السعر..اشتري موبايل Note 11 الخارق ب

يبحث الشباب دائمًا عن هاتف ذكي بسعر مناسب وإمكانيات قوية تناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.

يعد Redmi Note 11 أحد أفضل الخيارات المتاحة في السوق المصري حاليًا، حيث يتميز بسعره المنخفض وإمكانياته الممتازة التي تناسب احتياجات الشباب.

 

المواصفات:

 

• السعر: 7000 جنيه مصري

• الشاشة: AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة Full HD+

• المعالج: Snapdragon 680

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت

• سعة التخزين: 128 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 13 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11

 

مميزات:

 

• سعر منخفض: يعتبر Redmi Note 11 أحد أرخص الهواتف الذكية من Redmi في مصر، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأصحاب الميزانيات المحدودة.

• شاشة ممتازة: تأتي Redmi Note 11 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة Full HD+، مما يجعلها مناسبة لمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو.

• معالج قوي: يتميز Redmi Note 11 بمعالج Snapdragon 680، مما يجعله سريعًا وفعالًا.

• بطارية قوية: تتميز بطارية Redmi Note 11 بسعة 5000 مللي أمبير، مما يجعلها تدوم لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

• كاميرا ممتازة: كاميرا Redmi Note 11 جيدة، وتوفر صورًا عالية الجودة.

 

عيوب:

 

• عدم وجود شحن لاسلكي: لا يدعم Redmi Note 11 الشحن اللاسلكي.

• عدم وجود مقاومة للماء: لا يتمتع Redmi Note 11 بمقاومة للماء.

 

يعتبر Redmi Note 11 خيارًا ممتازًا للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب وإمكانيات قوية تناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.

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