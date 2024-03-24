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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة يعد تقريرا كميا ونوعيا بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

قال مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، إن الحزب يعكف على إعداد تقرير يرصد فيه نتائج المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إجراءات تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، واصفًا متابعة ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ التوصيات بأنه من صميم عمل الأحزاب والمجتمع المدني ويمثل ضمانة إضافية لنجاح الحوار الوطني.

وأضاف كريم أن التقرير سيشمل قراءة عامة لنتائج تقرير المتابعة الثاني الذي عرضه لرئيس الوزراء وتضمن المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حيث سيتناول تحليلًا كميًا ونوعيًا لما ورد في تقرير مجلس الوزراء.

وأشار مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن توجه الحكومة بالمكاشفة والمصارحة وإعلان مدى التقدم في إنجاز تنفيذ التوصيات توجه جيد لابد من البناء عليه، وفي نفس الوقت لابد من النظر إلى ما تحقق بشكل أكثر عمقًا لتحديد أوجه القصور ومعالجتها من جهة، ولضمان سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني من جهة أخرى.

وأكد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن متابعة التحرك السريع والفعال للجهات المعنية نحو تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمثل ضمانة حقيقية لتكاتف الجهود نحو إنجاح تجربة الحوار الوطني وشعور المواطن بالأثر الإيجابي لها، شريطة أن تتسم المتابعة بالموضوعية وتنتهج السياسة البرامجية والتي ترتكز على رؤية الإيجابيات والسلبيات معًا وتقديم الحلول والتوصيات لتلافي تلك السلبيات.

مصطفى كريم حزب الإصلاح والنهضة مصطفى مدبولي الحوار الوطني

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