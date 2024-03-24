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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين: لقاء الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة حمل 5رسائل هامة عن قطاع غزة

صدى البلد

أكدت جبهة شباب الصحفيين على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة في القاهرة اليوم والذي تناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية والتركيز على آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة .


وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد : "مصر السيسي" أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية ليس فقط منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ولكن من سنوات عديدة خاصة حينما تولي الرئيس مقاليد الحكم في دولة 30يونيو الجديدة وظهر ذلك واضحا من خلال مواقف ثابتة راسخة وقوية 

وأضاف طوالة: إن جولات الرئيس السيسي في كل دول العالم تؤكد حرص مصر الشديد على سرعة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
 

وأشار رئيس الجبهة إلي إن هذا اللقاء الهام أكد من جديد على 5رسائل هامة يأتي في مقدمتها التطابق في الرؤي حول خطورة الأوضاع في القطاع بالإضافة إلى الرفض القاطع لعملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين .

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