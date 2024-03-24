الأربعاء.. احتفالية ثقافية وفنية للصالون الثقافي بالأوبرا في معهد الموسيقي العربية

تقام احتفالية ثقافية لصالون الأوبرا الثقافي، مساء الأربعاء 27 مارس الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من الكتاب والنقاد والفنانين والشعراء.

وتقام الفعالية بمقر معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء ذلك اليوم بإشراف الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وقالت إدارة النشاط - في بيان اليوم - إن الاحتفالية تأتي بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بحضور الدكتور حسام بداروي والفنانة سميرة عبدالعزيز والفنانة سمر سعيد والفنان حسام داغر ويدير الحوار الدكتورة هبة سامي والأديب عماد مطاوع ، والفقرة الفنية للفنانة آية شوشة وبمشاركة الطلبة الفائزين بمسابقة الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعى ، ويقوم بإلقاء الشعر محمد عيسى، ويقدم استاند أب كوميدى الفنان عمر مأمون.

وتأتي تلك الندوات كدعم للتراث المصري الفني هو ذلك الإرث الذي وصلنا على مر العصور والأزمان والذي لا يزال ماثلا في حياتنا متمثلا في جميع ما أنتجته عقول الأجيال السابقة وما أوحت به قلوبهم من فنون وآداب هي خلاصة حضارة هذا البلد وثمرة عبقرية أبنائه.

وشهد الصالون نشاطا مكثفا خلال الشهر الحالي، وتأتي الندوة ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي لدار الأوبرا المصرية برنامج الدعم الثقافي وتشكيل الوعي الجمعي المصري، والتي تعتبر من ضمن أدوات ومهام الثقافة المصرية بشكل عام وصالون الأوبرا.

يذكر أن صالون الأوبرا الثقافي قد تم تأسيسه عام 1991 تحقيقا لإحدى توصيات مؤتمر الأوبرا وأفاق المستقبل، ويأتي تدشين صالون ثقافي دائم بأوبرا الإسكندرية أيضا كإحدى الخطوات الهامة التي تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة.