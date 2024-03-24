عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ملتقى الظهر بالجامع الأزهر: التزام المسلم بمعاملاته في فعل الخيرات من أدلة الاستقامة

صدى البلد

عقد الجامع الأزهر، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى الظهر بعنوان: "رمضان شهر الاستقامة"، بمشاركة الدكتور أحمد بيبرس، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ محمد فودة، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية.

قال الدكتور الدكتور أحمد بيبرس إن شهر رمضان شهر الاستقامة، والاستقامة تمثل منهج حياة بالنسبة للإنسان، والله- سبحانه وتعالى- قد حرم علينا المأكل والمشرب لنتعود على تربية النفس، مضيفا أنه ومن باب أولى على الإنسان أن يتعود على منع نفسه عن المحرمات، موضحا أن من أدلة الاستقامة على الدين التزام المسلم بمعاملاته في فعل الخيرات واجتناب المنهيات التي نهى الله تعالى عنها.

ومن جانبه، بين الشيخ محمد فودة أن الصيام يمد الإنسان بمدد إيماني، والملائكة يسبحون الله تعالى، فالعلاقة بين القرآن والصيام علاقة وطيدة إذا ذكرت الصيام ذكرت القرآن، مصداقا لقوله- تعالى-: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين"، موضحا أن الله تعالى لما أنزل آدم وحواء جعل لهما صراطا مستقيماً والذي يقود إلي الجنة، وكان مما توعد الله به إبليس، أن يقف بالمرصاد لمن يسلك الطريق المستقيم وليالي رمضان تصفد فيها الشياطين وهذه بركة شهر رمضان المبارك.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

الحلم شارف على الانتهاء.. مايا مرسي: نواة الخير خرجت من مستشفى بهية

نظر محاكمة مدير أعمال حلمي بكر في الاستيلاء على أمواله .. غدا

شيخ الأزهر: النبي كان يتبع كل تصرف بشكر الله وحمده والثناء عليه

التحرير الفلسطينية: أمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة

الاحتلال يقصف رفح وغزة ويسقط 5 شهداء.. والهلال الأحمر يعلن انقطاع الاتصال بطاقمه في مُستشفى الأمل

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ