ملتقى الظهر بالجامع الأزهر: التزام المسلم بمعاملاته في فعل الخيرات من أدلة الاستقامة

عقد الجامع الأزهر، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى الظهر بعنوان: "رمضان شهر الاستقامة"، بمشاركة الدكتور أحمد بيبرس، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ محمد فودة، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية.

قال الدكتور الدكتور أحمد بيبرس إن شهر رمضان شهر الاستقامة، والاستقامة تمثل منهج حياة بالنسبة للإنسان، والله- سبحانه وتعالى- قد حرم علينا المأكل والمشرب لنتعود على تربية النفس، مضيفا أنه ومن باب أولى على الإنسان أن يتعود على منع نفسه عن المحرمات، موضحا أن من أدلة الاستقامة على الدين التزام المسلم بمعاملاته في فعل الخيرات واجتناب المنهيات التي نهى الله تعالى عنها.

ومن جانبه، بين الشيخ محمد فودة أن الصيام يمد الإنسان بمدد إيماني، والملائكة يسبحون الله تعالى، فالعلاقة بين القرآن والصيام علاقة وطيدة إذا ذكرت الصيام ذكرت القرآن، مصداقا لقوله- تعالى-: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين"، موضحا أن الله تعالى لما أنزل آدم وحواء جعل لهما صراطا مستقيماً والذي يقود إلي الجنة، وكان مما توعد الله به إبليس، أن يقف بالمرصاد لمن يسلك الطريق المستقيم وليالي رمضان تصفد فيها الشياطين وهذه بركة شهر رمضان المبارك.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.