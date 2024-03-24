بعد إصابة 8 لاعبين.. أول قرار كولر قبل لقاء سيمبا

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر، عن أول قرار لـ“كولر”، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد ارتفاع عدد الإصابات في الفريق إلى 8 لاعبين، وذلك قبل مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي “فيس بوك": "كولر يصعد ريندورف للمران مع الفريق الأول".

وأصيب إمام عاشور في الكتف في الشوط الأول من المباراة، وعلى أثرها خرج من اللقاء باكياً ولم يستطع استكمال المباراة، وأثبتت الفحوصات والأشعة التي أجراها اللاعب في المستشفى، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

أصبح إمام عاشور هو اللاعب الثامن في قائمة المصابين داخل النادي الأهلي، إذ تضم المستشفى كل من محمد الشناوي، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، ووسام أبو علي، ومحمد الضاوي “كريستو”، وأحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات.