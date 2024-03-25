أخبار التوك شو.. إجراء عاجل من الحكومة بشأن أسعار السلع.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول سرقة مبنى وزارة التعليم القديم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

رسالة قوية للشركات.. إجراء عاجل من الحكومة بشأن أسعار السلع |فيديو

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية.



أحمد موسى يفجر مفاجأة حول سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.



متحدث الحكومة: مخزون السلع التموينية آمن.. ولا قلق أو تخوف من نقصها بالأسواق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.





سعاد صالح: الحقوق الزوجية ليست ملكا للرجل فقط

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :"هل الزوجة التي تمتنع عن زوجها تلعنها الملائكة وفق حديث شريف".



رغم الرفض الأمريكي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "رغم الرفض الأمريكي والأوروبي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية".



تبرأت مني..حورية فرغلي تكشف صلة قرابتها بأمينة خليل

ردت الفنانة حورية فرغلي، على تصريح الفنانة أمينة خليل بعدما صرحت بأنه لا توجد علاقة قرابة تربطهما لكنهما «نسايب من بعيد».

مقدرش أغفر الخيانة.. طليقة تامر حسني: حياتي كانت مستباحة

كشفت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرة إلى أن "ربنا بيعملي الخير عن طريق الناس الوحشة اللي بتحاول أذيتي".



إعلام إسرائيلي: تل أبيب توافق على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني

كشف إعلام إسرائيلي عن أن المقترح الأمريكي الذي قبلته إسرائيل يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إلى 700 بدل 400.



رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدى: سندخل رفح الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية.



لأول مرة.. بسمة بوسيل تكشف أسباب انفصالها عن تامر حسني

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، في حوار من القلب للقلب، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها ع المسرح، وتناولت للمرة الأولى أسباب انفصالها عن الفنان تامر حسني، زوجها السابق، والد أولادها الثلاثة، على الرغم من استمرار علاقتهما في الود حتى الآن.

