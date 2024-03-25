عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. إجراء عاجل من الحكومة بشأن أسعار السلع.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول سرقة مبنى وزارة التعليم القديم

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

رسالة قوية للشركات.. إجراء عاجل من الحكومة بشأن أسعار السلع |فيديو
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية.
 

أحمد موسى يفجر مفاجأة حول سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.
 

متحدث الحكومة: مخزون السلع التموينية آمن.. ولا قلق أو تخوف من نقصها بالأسواق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
 


سعاد صالح: الحقوق الزوجية ليست ملكا للرجل فقط
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :"هل الزوجة التي تمتنع عن زوجها تلعنها الملائكة وفق حديث شريف".
 

رغم الرفض الأمريكي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية
عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "رغم الرفض الأمريكي والأوروبي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية".
 

تبرأت مني..حورية فرغلي تكشف صلة قرابتها بأمينة خليل
ردت الفنانة حورية فرغلي، على تصريح الفنانة أمينة خليل بعدما صرحت بأنه لا توجد علاقة قرابة تربطهما لكنهما «نسايب من بعيد».

 

مقدرش أغفر الخيانة.. طليقة تامر حسني: حياتي كانت مستباحة
كشفت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرة إلى أن "ربنا بيعملي الخير عن طريق الناس الوحشة اللي بتحاول أذيتي".
 

إعلام إسرائيلي: تل أبيب توافق على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني
كشف إعلام إسرائيلي عن أن المقترح الأمريكي الذي قبلته إسرائيل يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إلى 700 بدل 400.
 

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدى: سندخل رفح الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية.
 

لأول مرة.. بسمة بوسيل تكشف أسباب انفصالها عن تامر حسني
تحدثت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، في حوار من القلب للقلب، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها ع المسرح، وتناولت للمرة الأولى أسباب انفصالها عن الفنان تامر حسني، زوجها السابق، والد أولادها الثلاثة، على الرغم من استمرار علاقتهما في الود حتى الآن.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

ترشيحاتنا

نفسي اتجوز.. محمود كهربا يفجر مفاجأة عن مواصفات فتاة أحلامه

سعرهم لقطة.. أرخص موبايلات سامسونج في مصر حاليا

القارئ أحمد عبد الحكيم يوضح سر الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن

الغرف التجارية تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار.. تفاصيل

محكمة روسية توجه تهم ارتكاب عمل إرهابي لـ2 من المشتبه بهم في هجوم كروكوس

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ