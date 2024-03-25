عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تنظم رحلة للأعضاء وأسرهم إلى الغردقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

صدى البلد

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن رحلة إلى مدينة الغردقة للصحفيين وأسرهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فى فندق "صنى دايز البلاسيو"، 4 نجوم بوسط البلد طريق الكورنيش فى الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2024م.

وأوضحت اللجنة ان الفندق صف أول على البحر، شاطئ رملى خاص، وحمامات سباحة وحفلات مسائية، وأكوا بارك للكبار، والصغار و"كيدز إيريا" ، و الغرف تطل على البحر وباركينج خاص.

قيمة الاشتراك بعد الخصم

 الإقامة: كاملة ( فطار - غداء - عشاء - مشروبات - سناكس) أوبن  والاشتراك: للفرد قبل الخصم 5300 ج فى الغرف الثنائية، وبعد خصم النقابة للعضو وأسرته فقط (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء) ليصبح الاشتراك 4800ج
و يبدأ الحجز غدًا الإثنين 25 مارس 2024م، بمجمع الخدمات فى الدور الأول بالنقابة مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومى، وشهادات الميلاد.

كما اوضحت ان سياسة الأطفال. الطفل الأول ١١.٩٩ مجانا، والطفل الثاني من عمر 0 حتى 5.99 ، والطفل الثاني من 6 سنوات 50% بتكلفة 2850ج ولحجز كرسى اضافي بالباص تكلفة الفرد 450 ذهاب وعودة.     

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

ترشيحاتنا

اشترِ سيارة فبريكا موديل 2019 بأفضل سعر

دعاء ليلة النصف من رمضان لقضاء الحاجة.. أدركه بـ14 كلمة في الكتاب والسنة

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

بشرى سارة من الحكومة بشأن الأسعار وانفراجة على الأبواب

الصحفيين تنظم رحلة للأعضاء وأسرهم إلى الغردقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

نتنياهو يواصل رحلة الدجل السياسي.. حماس توجه رسالة حادة إلى الحكومة الإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ