الصحفيين تنظم رحلة للأعضاء وأسرهم إلى الغردقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن رحلة إلى مدينة الغردقة للصحفيين وأسرهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فى فندق "صنى دايز البلاسيو"، 4 نجوم بوسط البلد طريق الكورنيش فى الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2024م.

وأوضحت اللجنة ان الفندق صف أول على البحر، شاطئ رملى خاص، وحمامات سباحة وحفلات مسائية، وأكوا بارك للكبار، والصغار و"كيدز إيريا" ، و الغرف تطل على البحر وباركينج خاص.

قيمة الاشتراك بعد الخصم

الإقامة: كاملة ( فطار - غداء - عشاء - مشروبات - سناكس) أوبن والاشتراك: للفرد قبل الخصم 5300 ج فى الغرف الثنائية، وبعد خصم النقابة للعضو وأسرته فقط (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء) ليصبح الاشتراك 4800ج

و يبدأ الحجز غدًا الإثنين 25 مارس 2024م، بمجمع الخدمات فى الدور الأول بالنقابة مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومى، وشهادات الميلاد.

كما اوضحت ان سياسة الأطفال. الطفل الأول ١١.٩٩ مجانا، والطفل الثاني من عمر 0 حتى 5.99 ، والطفل الثاني من 6 سنوات 50% بتكلفة 2850ج ولحجز كرسى اضافي بالباص تكلفة الفرد 450 ذهاب وعودة.