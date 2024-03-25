حملات رقابية للإدارات الفرعية التموينية بالإسكندرية على الأسواق والمخابز

أسفرت الحملات الرقابية التي شنتها الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة، عن تحرير 215 محضراً ضد التجار المخالفين.

وأشار بيان للمديرية إلى أن المحاضر التي تم تحريرها شملت مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، مستودع أسطوانات بوتاجاز مخالف، سوبر ماركت يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 250 عبوة لبن مختلفة الأصناف، عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محاضر “أحوال”؛ تنفيذا لقرارات النيابة، بقالين تموين مخالفين، بيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر المعلن، ومجهولة المصدر ومصادرة 493 علبة سجائر متنوعة و 2520 فلترا.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.