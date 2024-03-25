عرض نصف رمضان.. خصم 10 آلاف جنيه على iPhone 15

يقدم موقع أمازون إنجلترا خصما قويا على الطراز الأساسي لسلسلة iPhone 15 التي تم إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي بقيمة تصل إلى 150 جنيها إسترلينيًا.
مميزات iPhone 15
• يتميز الهاتف بدعمه لمقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68 .
• تم تطوير الكاميرا الخلفية الرئيسية لتصبح 48 ميجا بيكسل لتحصل على تجربة أفضل في التصوير .
• شاشة بحجم مميز بدقة كبيرة وتأتي بالشكل الأحدث الـ Dynamic Island ولكن بمعدل تحديث 60 هيرتز فقط .
• دعم ابل المتواصل والكامل لتحديثات نظام التشغيل iOS على مدى فترة زمنية طويلة مما يضمن أمان وأحدث الميزات .
• تجربة صوتية استثنائية بفضل السماعات الاستيريو مما يعزز تجربة الاستماع إلى الموسيقى .
• بالرغم ان المعالج المستخدم هو معالج قديم الخاص بـ iPhone 14 Pro Max الا انه قادر على توفير اداء ممتاز .
• وأخيرا استخدمت أبل منفذ شحن Type C .
عيوب iPhone 15
• غياب منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الأذن كعادة الهواتف الرائدة .
• رأس الشاحن لا تأتي في العلبة .
• لم يتم تطوير قدرات الشحن على المستوى المطلوب .
• لا زالت شريحة الـ eSim غير منتشرة بشكل واسع حتى الآن .
• لا يوجد ترقية لمعدل التحديث الأعلى في الشاشة وما زالت 60 هيرتز فقط .