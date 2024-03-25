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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أحدث ميزة WhatsApp  نزلت في رمضان.. هتقلب الدنيا

أحدث ميزة WhatsApp 
أحدث ميزة WhatsApp  نزلت في رمضان..هتقلب الدنيا

ديسمبر الماضي، أطلقت WhatsApp القدرة على تثبيت الرسائل داخل المحادثات الفردية ومحادثات المجموعة، ولكن لا يمكنك تثبيت سوى رسالة واحدة في المحادثة.


يتغير هذا الآن حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج ورئيس WhatsApp ويل كاثكارت أنه يمكن للمستخدمين الآن تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل في الدردشات الفردية والجماعية.

يمكن للمستخدمين تثبيت أنواع مختلفة من الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور والاستطلاعات. لتثبيت رسالة، يجب عليك الضغط عليها مطولاً، واختيار "تثبيت" من القائمة، واختيار المدة. ستظل الرسالة مثبتة لمدة سبعة أيام بشكل افتراضي، ولكن يمكنك أيضًا تثبيتها لمدة 24 ساعة أو 30 يومًا. بعد هذه المدة، سيتم إلغاء تثبيت الرسالة تلقائيًا إذا لم يتم إلغاء تثبيتها يدويًا.

أيضًا، عند النقر فوق الرسالة المثبتة، يمكنك الانتقال إلى تلك الرسالة بأكملها في المحادثة.

في محادثات المجموعة، يمكن لمسؤولي المجموعة السماح للأعضاء بتثبيت الرسائل، وعندما يتم تثبيت رسالة، يتم إخطار جميع أعضاء تلك المجموعة بذلك. ومع ذلك، لن يرى المستخدمون الذين ينضمون إلى مجموعة بعد تثبيت رسالة تلك الرسالة. كما لن يراها أولئك الذين لا يملكون سجل دردشة المجموعة أو الذين قاموا بحذف الرسالة قبل تثبيتها.

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