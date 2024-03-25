عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول صور ترصد انطلاق امتحانات شهر مارس بمدارس الجيزة اليوم

امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس

انطلقت اليوم امتحانات شهر مارس في مدارس محافظة الجيزة ، وفقا للجداول المعلنة من الإدارات التعليمية بالجيزة وينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام وهدوء لجان امتحانات شهر مارس في مدارس الجيزة اليوم .

وقامت هالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية ، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات شهر مارس ، في مدرسة الشهيد احمد ابودهب ع بنين

وتفقدت مدير إدارة الدقي التعليمية ، لجان امتحانات النقل للصفين الاول والثاني الاعدادي ، واكدت علي الطلاب الحضور طوال امتحانات شهر مارس 2024 

وشددت مدير إدارة الدقي التعليمية  على تفعيل الانذرات لمعتادي الغياب واتخاذ اجراءات الفصل ضد المنقطعين

وأكدت مدير إدارة الدقي التعليمية على ضرورة غلق بوابة المدرسة من بداية اليوم الدراسي ، مع التشديد على ضرورة تواجد الإشراف في الأدوار ، ومتابعة خروج الطلاب دون تزاحم حتى البوابة ، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة ، وإرسال غياب وحضور الطلاب يوميا .

وشددت على الطلاب بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب المحمول ، تنفيذا لقرارات الوزارة والمديرية

وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط ،  ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 مُبسطة وغير معقدة و خالية من أي شيء له علاقة بالسياسة .

  ويتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 لن يتسبب في تعطيل الدراسة في المدارس .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم عقد امتحانات شهر مارس 2024 وفقا للمواعيد المحددة في جدول امتحانات شهر مارس 2024 على أن يتم عقد كل امتحان جزء من الحصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بـ جدول امتحانات شهر مارس 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

ويقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية ، و يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.
 

وحذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2024  ، مع التأكيد على منع حيازة التليفون المحمول خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024. 

امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

النيابة العامة تكشف عن كلمة حبيبة الشماع الأخيرة قبل دخولها في غيبوبة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

ترشيحاتنا

بالتعاون مع أستراليا.. إنشاء خط إنتاج متكامل للعبوات الكرتونية الصديقة للبيئة بمصر

قصة آية 1 من سورة العلق.. معلومات لا تعرفها عن أول ما نزل في رمضان

3 قرارات للنيابة بشأن مخالفات 29 مسئولا بوزارة الزراعة ومديرية كفر الشيخ

تفاصيل جديدة حول حالة أحمد رفعت الصحية وإمكانية عودته للملاعب

أنت تسأل والقانون يجيب .. 4 طلبات لو عايز تسجل مولود جديد

سيكون معيبا..ماكرون يحذر روسيا من تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم كروكوس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين مفتوح ومحتشم.. عبايات إلهام شاهين في رمضان تثير الجدل.. شاهد

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

حكاية لها العجب| سائق ينعي نفسه في فيديو ويموت بعدها بساعتين.. القصة الكاملة

وفقًا لأسطورة..سبب تأسيس مدينة البندقية في الثانية عشرة ظهرًا

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ