أول صور ترصد انطلاق امتحانات شهر مارس بمدارس الجيزة اليوم

انطلقت اليوم امتحانات شهر مارس في مدارس محافظة الجيزة ، وفقا للجداول المعلنة من الإدارات التعليمية بالجيزة وينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام وهدوء لجان امتحانات شهر مارس في مدارس الجيزة اليوم .

وقامت هالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية ، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات شهر مارس ، في مدرسة الشهيد احمد ابودهب ع بنين

وتفقدت مدير إدارة الدقي التعليمية ، لجان امتحانات النقل للصفين الاول والثاني الاعدادي ، واكدت علي الطلاب الحضور طوال امتحانات شهر مارس 2024

وشددت مدير إدارة الدقي التعليمية على تفعيل الانذرات لمعتادي الغياب واتخاذ اجراءات الفصل ضد المنقطعين

وأكدت مدير إدارة الدقي التعليمية على ضرورة غلق بوابة المدرسة من بداية اليوم الدراسي ، مع التشديد على ضرورة تواجد الإشراف في الأدوار ، ومتابعة خروج الطلاب دون تزاحم حتى البوابة ، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة ، وإرسال غياب وحضور الطلاب يوميا .

وشددت على الطلاب بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب المحمول ، تنفيذا لقرارات الوزارة والمديرية

وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط ، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 مُبسطة وغير معقدة و خالية من أي شيء له علاقة بالسياسة .

ويتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 لن يتسبب في تعطيل الدراسة في المدارس .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم عقد امتحانات شهر مارس 2024 وفقا للمواعيد المحددة في جدول امتحانات شهر مارس 2024 على أن يتم عقد كل امتحان جزء من الحصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بـ جدول امتحانات شهر مارس 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

ويقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية ، و يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.



وحذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2024 ، مع التأكيد على منع حيازة التليفون المحمول خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024.

امتحانات شهر مارس

امتحانات شهر مارس

امتحانات شهر مارس

امتحانات شهر مارس