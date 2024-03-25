المولوية الصوفية تحظى بتفاعل الجمهور خلال ليالي رمضان في أسيوط

حظيت رقصة المولوية الصوفية تفاعل وإعجاب الجمهور خلال الحفل الفني الذي شهده قصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات ليالي رمضان، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت هيئة قصور الثقافة - في بيان، اليوم /الاثنين/ - "إن الفعاليات استهلت بلقاء بعنوان "تطور فن الخيامية عبر العصور"، تحدث خلاله وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية عن مفهوم الفن الشعبي في مصر"، موضحا تاريخ فن الخيامية وتطوره ودوره في تشكيل وجدان الشعب المصري، وارتباطه بمظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيى، أعقبه باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ عبد الوهاب محمد.. وتم اختتام الفعاليات بفقرة غنائية للموهوبين بقيادة الفنان محمد عبد الصبور، وورشة ألعاب شعبية وأخرى لتعليم أساسيات الرسم وتصميم فانوس رمضان بالفوم.