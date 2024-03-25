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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف تعاملت الدولة مع جريمة إزعاج الجيران؟.. القانون يجيب

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات إزعاج الجيران، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لإزعاج الجيران، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة تصل إلى غرامة 25 جنيها في عدد من الحالات التي تؤذى الجيران.

 

عقوبة إزعاج الجيران بقانون العقوبات

ونصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاـ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية، طبقا لقانون العقوبات:

(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير إذن.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه المحكمة الإدارية العليا، حظر الضوضاء التي تغتال راحة الجيران، وغلق قاعات الأفراح بالنوادي، أو غيرها التي تستخدم سماعات عالية التردد.

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