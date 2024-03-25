عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير: مشاكل التوصيل أونلاين تتزايد واستخدام التكنولوجيا ضرورة لحلها

صدى البلد

أكد محمد جسرها رئيس شركة  روبوست إحدى شركات ريادة الأعمال   أن هناك العديد من المشاكل التى تم رصدها بخصوص توصيل المنتجات إلى المستهلكين خاصة وأن الشراء اون لاين أصبح هو الثقافة الغالبة لأغلبية المصريين خلال المرحلة السابقة خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير. 

 

وقال خلال مؤتمر صحفى  إن استخدام التكنولوجيا فى تنظيم عملية الانتقال الخاصة بالدليفرى هو الحل الامثل خاصة بعد رصد أن هناك الكثير من التجاوزات فيما يخص التوصيل .

وأشار إلى  أن من أكثر المشاكل التى تم رصدها  هو كلما زاد حجم الاسطول زادت عدم دقة الرقابة وعدم دقة التقارير الصادرة لذا أصبح استخدام سيستم تكنولوجي لتنظيم كل عملية الدليفرى من بدايتها إلى نهايتها  امر ملح .

 

وقال إنه على أرض الواقع هناك رؤية بضرورة سرعة استخدام التكنولوجيا فيما يخص توصيل الأدوية خاصة امراض القلب وغيرها من الأمراض التى تتطلب سرعة توفير الدواء. 

 

وأشار إلى أن سوق التجارة الإلكترونية هى سوق صاعد واعد ومع ظبط بعض التقنيات الخاصة بآليات التوصيل نفسها سوق يزداد هذا  السوق ثراء. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

ترشيحاتنا

مسلسل المداح 4 الحلقة 16.. القبض على شقيق حمادة هلال وعودة سهر الصايغ

فوبيا ورعب.. طارق لطفي ومحمد رياض يقعان في فخ رامز جاب من الآخر

أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن ويطالب بتنفيذ وقف إطلاق النار

الأهلي حظه حلو معايا.. مدحت شلبي: مراتي ماتعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي

سعر الجاز اليوم بعد ارتفاع البنزين.. تعرف على أسعار السولار وأسطوانة الغاز

أمريكا تكشف سبب عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

فيديو

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ