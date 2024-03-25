خبير: مشاكل التوصيل أونلاين تتزايد واستخدام التكنولوجيا ضرورة لحلها

أكد محمد جسرها رئيس شركة روبوست إحدى شركات ريادة الأعمال أن هناك العديد من المشاكل التى تم رصدها بخصوص توصيل المنتجات إلى المستهلكين خاصة وأن الشراء اون لاين أصبح هو الثقافة الغالبة لأغلبية المصريين خلال المرحلة السابقة خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير.

وقال خلال مؤتمر صحفى إن استخدام التكنولوجيا فى تنظيم عملية الانتقال الخاصة بالدليفرى هو الحل الامثل خاصة بعد رصد أن هناك الكثير من التجاوزات فيما يخص التوصيل .

وأشار إلى أن من أكثر المشاكل التى تم رصدها هو كلما زاد حجم الاسطول زادت عدم دقة الرقابة وعدم دقة التقارير الصادرة لذا أصبح استخدام سيستم تكنولوجي لتنظيم كل عملية الدليفرى من بدايتها إلى نهايتها امر ملح .

وقال إنه على أرض الواقع هناك رؤية بضرورة سرعة استخدام التكنولوجيا فيما يخص توصيل الأدوية خاصة امراض القلب وغيرها من الأمراض التى تتطلب سرعة توفير الدواء.

وأشار إلى أن سوق التجارة الإلكترونية هى سوق صاعد واعد ومع ظبط بعض التقنيات الخاصة بآليات التوصيل نفسها سوق يزداد هذا السوق ثراء.