مسئول كبير في الأمم المتحدة يستقيل من منصبه فجأة.. فما علاقة إسرائيل؟

أعلنت الأمم المتحدة أن منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، الذي لعب دورا رئيسيا في الضغط من أجل تقديم المساعدات إلى غزة وقاد في وقت سابق جهودا بشأن اليمن، سيستقيل بسبب مشكلات صحية، وفق ما ذكرت صحيفة بارون.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "أبلغ الأمين العام بنيته التنحي لأسباب صحية".

وذكر حق إن جريفيث سيبقى في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان "انتقال سلس" إلى من سيخلفه في منصبه.

وضغط جريفيث، وهو محام بريطاني في الأساس، مرارا على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بينما تشن إسرائيل حملة عسكرية ردا على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.

وفي الشهر الماضي حذر اسرائيل من مغبة تجاهل الدعوات ضد شن هجوم على رفح حيث يقيم نحو 1.5 مليون فلسطيني محذرا من أن أي عملية اسرائيلية "قد تؤدي الى مذبحة".

وعمل جريفيث في وقت سابق كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن وكان مستشارًا لشؤون سوريا.

وقد عمل أيضًا في المنظمات الإنسانية الدولية بما في ذلك اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة أكشن إيد.