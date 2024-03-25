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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة.. عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لهؤلاء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم رضا حجازي

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات وذلك بعد إصدار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات العاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فيما يلى:

عقوبة الغش فى الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

قرارات وزير التعليم 

  • استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.
  • مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية “هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية”.
  • التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.
  • مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.
  • التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

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